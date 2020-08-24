Эксперты перечислили продукты, которые вредно есть в сыром виде

В последнее время всё большее количество людей переходят на здоровую пищу. Многие начинают употреблять сырые овощи и другие продукты. Но это не всегда полезно для организма.

Особенно опасно есть сырые сосиски. Их нужно употреблять только в приготовленном виде, хотя даже в этом случае они не являются полезным продуктом.

Также вред при употреблении в сыром виде может нанести фасоль. В её состав входя токсины, которые уничтожаются в процессе кипячения.

Креветки также следует употреблять только в обработанном виде. Это связано с тем, что в них накапливают вредные вещества, которые часто добавляют в корм и воду на фермах, где их выращивают.

Эксперты утверждают, что не менее опасен и сырой картофель, так как при хранении в освещённом и влажном помещении он начинает прорастать, из-за этого образуются бактерии.

Кроме того, только в приготовленном виде стоит есть грибы, миндаль и ревень.

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