Исследование: дети - бессимптомные переносчики COVID-19

Учёные из США провели исследование с участием 192 человек в возрасте от рождения до 22 лет. У 49 из них был диагностирован COVID-19, а 18 заболели позже.

В результате выяснилось, что у детей, заразившихся коронавирусом, более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем у взрослых пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме.

Специалисты утверждают, что именно высокая вирусная нагрузка — главный фактор передачи COVID-19 здоровому человеку.

Согласно данным исследования, дети — главные переносчики COVID-19 среди взрослого населения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по статистике, которая уже есть у учёных-вирусологов, дети обычно переносят заражение коронавирусом легче, чем взрослые. Однако следить за появлением у них симптомов болезни все равно необходимо.

Врач-педиатр Карина Батлер рассказала, как не пропустить признаки коронавируса у детей.