Неправильная диета в совокупности с серьёзными хроническими заболеваниями действительно может привести к коме.

Так диетолог Наталья Круглова оценила сообщение о том, что проблемы со здоровьем Алексея Навального могла вызвать неправильная диета.

"Некоторые диеты могут вызывать побочные эффекты, в том числе такие тяжёлые. Это может быть связано с тем, что есть предрасположенность к нарушению функций организма. Например, если человек переходит на белковую диету, а у него нездоровы почки, выделительная система, печень, то любой провоцирующий фактор может привести к возникновению таких тяжёлых состояний, как, например, кома", — утверждает специалист.

"Конечно, здоровый человек перенесёт многие диеты, но постепенно будет начинать чувствовать себя хуже… Да, диета могла запустить состояние политика, но был предрасполагающий к этому фактор — хронические заболевания, о которых нам неизвестно", — добавила Круглова.