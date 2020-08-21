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Самая крупная шахта Эстонии останавливает работу из-за коронавируса

Здоровье

Самая большая шахта по добыче сланца в Эстонии остановилась из-за коронавируса. Работы прекращены на ближайшую неделю, сообщает Интерфакс.

Такие меры были предприняты после того, как у 12 из 18 шахтеров тест на коронавирус показал положительный результат.

"Для предотвращения распространения заболеваемости мы направляем всех работников Eesti Energia на северо-восток, характер работы которых это позволяет, на удаленную работу. Восстанавливаются все меры по предотвращению заболеваемости, действовавшие весной в период чрезвычайного положения", — прокомментировал руководитель предприятия Андрес Вайнола.

 

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