Самая большая шахта по добыче сланца в Эстонии остановилась из-за коронавируса. Работы прекращены на ближайшую неделю, сообщает Интерфакс.
Такие меры были предприняты после того, как у 12 из 18 шахтеров тест на коронавирус показал положительный результат.
"Для предотвращения распространения заболеваемости мы направляем всех работников Eesti Energia на северо-восток, характер работы которых это позволяет, на удаленную работу. Восстанавливаются все меры по предотвращению заболеваемости, действовавшие весной в период чрезвычайного положения", — прокомментировал руководитель предприятия Андрес Вайнола.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.