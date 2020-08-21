Самая крупная шахта Эстонии останавливает работу из-за коронавируса

Самая большая шахта по добыче сланца в Эстонии остановилась из-за коронавируса. Работы прекращены на ближайшую неделю, сообщает Интерфакс.

Такие меры были предприняты после того, как у 12 из 18 шахтеров тест на коронавирус показал положительный результат.