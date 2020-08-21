Учёные из США доказали: препарат "Амиксин" эффективен против SARS-CoV-2

В июле этого года в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy появилась публикация с анализом исследования, в ходе которого американские учёные среди 48 противовирусных препаратов попытались найти лекарства, эффективные в борьбе с SARS-CoV-2.

В итоге было выявлено, что тилорон (в России препарат имеет название "Амиксин") эффективно подавлял коронавирус, а индекс селективности, отношение между активностью и токсичностью, составил 4.81. Стоит отметить, что у других применяемых для лечения COVID-19 препаратов он существенно ниже: у хлорохина (3.13), фавипиравира (1), лопинавира (3.27). Как показало другое исследование, препарат "Амиксин" был активен в отношении штамма коронавируса MERS-CoV, индекс селективности при этом составил составил 9.7.

Противовирусное действие препарата можно объяснить его способностью повышать кислотность (pH) внутри лизосомы, клеточной мембраны, куда попадают вирусы после проникновения внутрь. Таким образом происходит подготовка частицы вируса к "атаке" ядра клетки. "Амиксин" препятствует разрушению липидной мембраны вируса, что не позволяет ему выпустить свою генетическую информацию. Кроме того, лекарство индуцирует секрецию предшественников лизосомальных ферментов, те в свою очередь переваривают вирус, проникший в лизосому.

Лечение COVID-19 требует комплексного подхода, и принимать меры необходимо уже при возникновении первых симптомов, даже если они указывают на легкое течение ОРВИ. Как доказали учёные, противовирусные препараты прямого действия "Арбидол" и "Амиксин" могут не только помочь в лечении опасного заболевания, но и снизят риск развития осложнений.