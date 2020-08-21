Вакцинацию от COVID будут отслеживать по QR-кодам

Применение вакцин от коронавируса будет очень строго контролироваться посредством специального приложения, которое сейчас разрабатывается.

Как рассказал Денис Логунов, замдиректора НИЦ им. Гамалеи, каждая пробирка с препаратом маркируется QR-кодом:

"Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению", — сказал Логунов (цитата РБК).

По его словам, сделать прививку смогут и те, кто уже переболел COVID, поскольку "антитела в крови перенесших инфекцию пропадают быстро".

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