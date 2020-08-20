В Европе снова растёт число заражённых

Во многих странах Европы наблюдается стремительный рост количества зараженных. Испания — почти 4 тысячи новых больных, что побило рекордный показатель июня.

Франция — также почти 4 тысячи зараженных (как во время карантина в апреле), Германия и Италия в похожем положении.

Снова усиливаются противоэпидемические меры — масочный режим на улицах и в помещениях.