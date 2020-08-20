Во многих странах Европы наблюдается стремительный рост количества зараженных. Испания — почти 4 тысячи новых больных, что побило рекордный показатель июня.
Франция — также почти 4 тысячи зараженных (как во время карантина в апреле), Германия и Италия в похожем положении.
Снова усиливаются противоэпидемические меры — масочный режим на улицах и в помещениях.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.