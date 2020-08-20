Учёные привели новые доказательства важности отдыха для трудоголиков

Ученые подчеркнули важность отдыха для человеческого организма. Это касается отпуска — медики отмечают, что именно ежегодный отпуск длиной в месяц оптимален для уставшего человека, передает "АиФ".

Согласно источнику, исследования показывают, что статистика на стороне отдыхающих: сотрудники, которые работают более 55 часов в неделю, имеют на 33% выше шанс получить инсульт, а сотрудники, работающие более 48 часов в неделю, существенно теряют в продуктивности.