В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью изданию "Газета.Ру" перечислил побочные эффекты российской вакцины от COVID-19, разработанной в центре имени Гамалеи.

Он сообщил, что в месте укола могут быть покраснения или болезненные ощущения. Также может повысить температура тела до 37,5 градуса. Данные проявления возникают после многих вакцин. Такую температуру сбивать нельзя. В крайнем случае можно принять парацетомол.

Вакцина не вызывает цитокинового шторма, когда иммунитет опасно реагирует на инфекцию и происходит поражение внутренних органов.

"Тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека", — добавил инфекционист.

12 августа двое добровольцев, на которых тестировали препарат, сообщили, что после введения вакцины они ощущали жар, ломоту в теле и головную боль.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.