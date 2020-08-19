Новак рассказал о протекании коронавируса

Ранее министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Это подтвердил тест на COVID-19, который он прошёл перед вылетом на Дальний Восток.

Чиновник хотел принять участие в рабочем визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток.

По словам Новака, коронавирус - "неприятная болезнь". Министр чувствует себя хорошо и недуг проходит у него в бессимптомном формате.