Ранее министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Это подтвердил тест на COVID-19, который он прошёл перед вылетом на Дальний Восток.
Чиновник хотел принять участие в рабочем визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток.
По словам Новака, коронавирус - "неприятная болезнь". Министр чувствует себя хорошо и недуг проходит у него в бессимптомном формате.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.