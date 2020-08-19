Некоторые медицинские специалисты заявляют, что детям, родившимся во время карантина, грозят аллергии. Данное утверждение прокомментировал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Я считаю, что это не влияет.

Во-первых, появление аллергии всегда носит генетически зависимый характер. Если у родителей или у каких-то кровных родственников ребёнка были аллергические реакции, то с большой долей вероятности они будут и у ребёнка. Если один из родителей страдает бронхиальной астмой, то риск того, что астма будет и у ребёнка, составляет 40%. Если оба родителя страдают бронхиальной астмой, то риск повышается до 90%.

Аллергия — это мультигенное состояние, когда много генов должны реагировать на то, чтобы возникла аллергическая реакция. Вторая ситуация — состояние самого иммунитета.

Аллергия — это своеобразный иммунный дефицит, то есть "поломка" в иммунной системе, когда она на совершенно обычные, повседневные антигены, которые постоянно вокруг нас, отвечает необычным способом. Само слово "аллергия" в переводе с древнегреческого обозначает "реагирует по-другому", то есть на обычный антиген идёт другая реакция.

Я лично не вижу никаких предпосылок к тому, что дети, родившиеся в период карантина, более аллергичны. Карантин ввели в конце марта. Апрель-май мы сидели на самоизоляции по домам. Этим детям, родившимся в апреле, сейчас 3 — 4 месяца. В этом возрасте истинной аллергии практически не бывает, чаще наблюдаются псевдоаллергические реакции, больше связанные с различными инфекционными процессами", — заключил эксперт.

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