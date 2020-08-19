Эндокринолог назвала главную опасность яблок

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление яблок.

Специалист пояснила, что среднее по размерам яблоко можно сравнить с ломтиком хлеба толщиной в один сантиметр. Поэтому для людей, страдающих ожирением или сахарным диабетом, переедание может быть опасным.

Людям, у которых со здоровьем всё в порядке, можно съедать не более 2-4 яблок в день. Фрукт рекомендуется есть после основного приёма пищи, чтобы избавить организм от кислородного голодания и не допустить проблем с сердцем и сосудами.

Яблочные косточки содержат йод и синильную кислоту. Можно съедать не более 3-4 косточек этого фрукта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Росстат отмечает резкое повышение цен на яблоки. Сейчас килограмм плодов стоит в среднем 136 рублей, год назад он стоил чуть более 100 рублей.