Учёные: психика влияет на тяжесть и течение COVID-19

Международная группа учёных пришла к выводу, что такие состояния, как повышенный уровень тревожности и депрессия, опасны при заражении коронавирусом.

По словам специалистов, тяжесть течения, риск заражения и риск смерти от COVID-19 связаны между собой.

Учёные изучили состояние 421 000 британцев, заражённых коронавирусом. У 51 тыс. из них были диагностированы психические расстройства.

Специалисты обратили внимание, что у психически нездоровых людей наблюдается более частое изменение иммунных реакций, поэтому у них коронавирус протекате в более тяжёлой форме.

Также специалисты предупредили, что препараты, которые используются для лечения психических заболеваний, тоже способны пагубно влиять течение болезни. Среди заражённых коронавирусом людей возрастает риск суицида.

Ранее медики из немецкой клиники Charite заявили, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.

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