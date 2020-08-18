Скорлупа кешью поможет восстановить повреждённые нервы

Учёные провели эксперимент, который показал, что в скорлупе ореха кешью содержится соединение, способствующее восстановлению миелина.

Миелин — это защитная оболочка, которая окружает нервы. В случае повреждения покрытия у человека развивается рассеянный склероз.

"Наше исследование может дать новое направление в поисках методов лечения, направленных на коррекцию разрушительного воздействия РС и других демиелинизирующих заболеваний", — сообщил один из авторов исследования Субраманиам Шрирам.

Соединение из скорлупы кешью — это анакардовая кислота. Новое исследование доказывает: анакардовая кислота имеет потенциальный терапевтический эффект и может быть использована в процессе лечения демиелинизирующих заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца.