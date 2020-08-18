Учёные провели эксперимент, который показал, что в скорлупе ореха кешью содержится соединение, способствующее восстановлению миелина.
Миелин — это защитная оболочка, которая окружает нервы. В случае повреждения покрытия у человека развивается рассеянный склероз.
"Наше исследование может дать новое направление в поисках методов лечения, направленных на коррекцию разрушительного воздействия РС и других демиелинизирующих заболеваний", — сообщил один из авторов исследования Субраманиам Шрирам.
Соединение из скорлупы кешью — это анакардовая кислота. Новое исследование доказывает: анакардовая кислота имеет потенциальный терапевтический эффект и может быть использована в процессе лечения демиелинизирующих заболеваний.
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