Исследование: апельсиновая корка меняет микробиоту кишечника

Американские специалисты провели научное исследование, в процессе которого им удалось выяснить, что употребление апельсиновой способно изменить микробиоту кишечника и улучшить работу сердца.

Учёный Ю Ван совместно со своими коллегами провёл эксперимент с лабораторными мышами. Их поделили на три группы. Мыши из первой группы питались обычной пищей, мышам из второй группы добавляли в корм карнитин, а мышам из третьей — измельченные апельсиновые корки.

Оказалось, что состояние животных из первых двух групп было стабильным, а вот у грызунов из третьей группы — наблюдались значительные изменения микробиоту кишечника.

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