Нефролог Артюхина: "Соль - самый опасный продукт для почек"

Врач-нефролог Людмила Артюхина сообщила, что соль — самый опасный продукт для почек.

Многие люди пытаются ограничивать потребление соли с пищей. Но часто готовые блюда — фастфуд, полуфабрикаты — уже содержат переизбыток соли. Чрезмерное употребление этих продуктов очень опасно для почек, функция которых заключается в том, они очищают кровь.

"Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли", — отметила специалист.

Заболевания почек опасны тем, что их сложно выявить на начальном этапе. Часто болезнь даёт о себе знать только на поздней стадии. О том, что с почками есть проблемы, могут говорить повышенная утомляемость, слабость и отёчность.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что самой полезной для здоровья является морская соль, содержащая элементы, которые находятся в морской воде.