Во всём мире шоколад пользуется большой популярностью. Многим нравится его сладкий вкус и кремовая текстура. Но, несмотря на это, данное кондитерское изделие не является здоровой пищей.
В тёмном шоколаде содержится более высокий уровень фенольных соединений, полезных для здоровья благодаря содержанию антиоксидантов.
Учёные сообщили, что сейчас им удалось изобрести новый способ объединения молочного шоколада с отходами кожуры арахиса и другими отходами, чтобы усилить его антиоксидантные свойства.
"Идея этого проекта началась с тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность, в частности, кожуры арахиса.
Наша первоначальная цель состояла в том, чтобы извлечь фенольные смолы из кожи и найти способ смешивать их с пищей", — главный исследователь проекта Лиза Дин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, кому обязательно нужно есть шоколад.
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