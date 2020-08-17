Создан молочный шоколад из арахиса и кофейных отходов

Во всём мире шоколад пользуется большой популярностью. Многим нравится его сладкий вкус и кремовая текстура. Но, несмотря на это, данное кондитерское изделие не является здоровой пищей.

В тёмном шоколаде содержится более высокий уровень фенольных соединений, полезных для здоровья благодаря содержанию антиоксидантов.

Учёные сообщили, что сейчас им удалось изобрести новый способ объединения молочного шоколада с отходами кожуры арахиса и другими отходами, чтобы усилить его антиоксидантные свойства.

"Идея этого проекта началась с тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность, в частности, кожуры арахиса. Наша первоначальная цель состояла в том, чтобы извлечь фенольные смолы из кожи и найти способ смешивать их с пищей", — главный исследователь проекта Лиза Дин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, кому обязательно нужно есть шоколад.