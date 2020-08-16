В этом году вакцинацию начнут с 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в прошлом году получили прививку 7 миллионов москвичей, и что нужно не уронить этот показатель, а, как минимум, повторить.
По словам градоначальника, вакцинация помогает избежать эпидемии вирусных заболеваний.
"Возможно, что это нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус", — сказал Собянин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.