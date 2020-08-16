Вакцинация от гриппа в Москве начнётся 1 сентября

В этом году вакцинацию начнут с 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в прошлом году получили прививку 7 миллионов москвичей, и что нужно не уронить этот показатель, а, как минимум, повторить.

По словам градоначальника, вакцинация помогает избежать эпидемии вирусных заболеваний.