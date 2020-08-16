За сутки в России 4969 заражений коронавирусом

За сутки в России выявлено 4969 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Суточный прирост обновил минимум с конца апреля.

Последний раз такой низкий показатель установлен 10 августа, когда было зафиксировано 4 985 новых случаев в сутки. Эти данные предоставлены штабом по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки выздоровели 3 557 человек, 68 скончались.