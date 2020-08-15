Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дала сбой социальная сеть Вконтакте
Истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет США
В грузинском районе Сванетия вспышка коронавируса
Сухогруз у берегов Маврикия раскололся надвое
Движение фиолетовой ветки метро в Москве возобновлено
Причиной обрушения шахты в Кузбассе стало землетрясение
Москвич погиб в метро
Протесты в Минске проходят у зданий государственных телеканалов
Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли

Ученые назвали продукт, понижающий уровень сахара в крови

Здоровье

Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал, что незаменимым помощником организма является имбирь. Среди полезных свойств он выделил главным повышение чувствительности к инсулину и способность снижать уровень глюкозы в крови. Поэтому его следует с осторожностью употреблять диабетикам во время терапии.

Как бонус — имбирь гармонизирует состояние во время укачивания в дороге, в любом виде, будь это чай на имбире или печенье.

Последние материалы
Бельгийский велогонщик упал с моста во время гонки
Россия отправила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе
Дала сбой социальная сеть Вконтакте
Истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет США
Ученые назвали продукт, понижающий уровень сахара в крови
В грузинском районе Сванетия вспышка коронавируса
Сухогруз у берегов Маврикия раскололся надвое
Движение фиолетовой ветки метро в Москве возобновлено
Причиной обрушения шахты в Кузбассе стало землетрясение
Москвич погиб в метро
Популярное
Бывший СССР
США открывают Четвертый Казахстанский фронт

США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.

США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Житель Бердска погиб, пытаясь удержать упавшую с шестого этажа жену
Происшествия
Житель Бердска погиб, пытаясь удержать упавшую с шестого этажа жену
Мир. Новости мира
Жители Германии массово избавляются от недвижимости
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Василий Амирджанов Буревестники революций предупреждали Лукашенко Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ