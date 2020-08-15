Ученые назвали продукт, понижающий уровень сахара в крови

Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал, что незаменимым помощником организма является имбирь. Среди полезных свойств он выделил главным повышение чувствительности к инсулину и способность снижать уровень глюкозы в крови. Поэтому его следует с осторожностью употреблять диабетикам во время терапии.

Как бонус — имбирь гармонизирует состояние во время укачивания в дороге, в любом виде, будь это чай на имбире или печенье.