Яблоко назвали лучшим средством от запаха чеснока

Запах чеснока беспокоит многих людей и даже вызывает приступы тошноты. Примечательно, что даже зубная паста может не полностью справиться с "ароматом" чеснока изо рта.

Китайский портал Sina назвал самый лучший способ избавиться от неприятного запаха. Издание рекомендует съесть яблоко, поскольку в нём содержится наибольшее количество оксикислот, нейтрализующих чесночные молекулы.

Второй совет - это пожевать что-нибудь пресное. Например, сухие чайные листья.