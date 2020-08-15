Женщины вряд ли обрадуются тому, что недавно сказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, избавиться от целлюлита невозможно.
"На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует", — посоветовал специалист.
"Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет", — отметил Мясников.
Также врач напомнил, что целлюлит не является каким-либо отклонением, и с ним не нужно обращаться к врачам.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.