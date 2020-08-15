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Мясников: от целлюлита избавиться невозможно

Здоровье » Здоровье и профилактика

Женщины вряд ли обрадуются тому, что недавно сказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, избавиться от целлюлита невозможно.

"На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует", — посоветовал специалист.

"Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет", — отметил Мясников.

Также врач напомнил, что целлюлит не является каким-либо отклонением, и с ним не нужно обращаться к врачам.

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