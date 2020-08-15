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Стало известно, как снизить вред от сидячей работы

Здоровье » Здоровье и профилактика

В длительном сидячем положении человеку наносится существенный урон, от которого страдают практически все системы организма.

Об этом рассказал кардиолог Владимир Хорошев, он дал рекомендации по снижению негативного влияния сидячей работы.

"Сидячая поза — это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза. Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо. Замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к очень тяжелым последствиям, к поражению всего артериального русла нижних конечностей. К сожалению, потом это потребует очень дорогостоящего лечения, — пояснил специалист.

Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее. Однако надо помнить, что стоячая поза тоже небезвредна, но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами. Такие несложные упражнения будут побуждать мышцы сокращаться", — посоветовал медик.

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