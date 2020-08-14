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Почему стресс - спутник ожирения?

Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, как связаны стресс и ожирение.

Еда — антистрессовый компонент

"Очень часто мы стресс заедаем. Надо сказать, что еда буквально с рождения является антистрессовым компонентом. Например, когда ребёнок плачет, матьберет на руки и прикладывает к груди. Почувствовав вкус сладкого жирного молока, ребёнок успокаивается и засыпает. Этот рефлекс дальше начинает закрепляться.

Что делают родители, когда капризничает или болеет ребёнок? Они дают ему что-нибудь сладенькое.

Если человеку плохо, одиноко, тоскливо, то что может ему поднять настроение? Самый дешёвый и быстрый способ — это открыть холодильник. Возвращаясь с работы домой, многие любят купить пирожные, прийти домой и съесть их.

Мы же не покупаем себе морковку или капусту? В основном хочется расслабиться чем-то калорийным. Это связано с тем, что жир и сахар — это те ингредиенты, которые давали ещё древнему человеку.

Если он находил, то он кричал, что сегодня он не умрёт от голода. Тогда ведь была велика вероятность, что если он сегодня не найдёт пищу, то может просто умереть. Конечно, он может сгрызть какой-то корешок, но понятно, что много энергии это ему не даст. А когда он находил какие-нибудь сладкие фрукты, ягоды, то у него повышался уровень серотонина, дофамина и прочего зашкаливал. Этот рефлекс уже закрепился.

Но есть стрессы, при которых вообще отбивает аппетит и человек вообще забывает, что он вообще должен есть. Это очень сильный стресс. А если хронический, вялотекущий, так называемая хандра, то есть всегда хочется", — пояснила врач.

 

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