Диетолог рассказала о вреде фруктовых соков для детей

Врач-диетолог Ирина Бородина напомнила, что основной источник жидкости для человека — это вода. Также специалист объяснила, почему детям не стоит давать пить соки.

Считается, что натуральный фруктовый сок полезен для здоровья, но на самом деле этот продукт содержит большое количество сахара.

"Большое количество сахара делает соки продуктом с высоким гликемическим индексом. Соки могут провоцировать нежелательное повышение аппетита", — пояснила Бородина.

Соки могут быть частью детского питания, но на практике их не стоит давать детям, так как этот напиток таит в себе серьёзные опасности.

"Сладкий вкус соков может формировать неправильные вкусовые привычки — ребёнок может начать отказываться от несладкой еды", — добавила врач.

Также диетолог сообщила, что в рекомендации ВОЗ по прикорму не включены фруктовые соки.

"В семь-двенадцать месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ, можно давать ребенку сырые рубленые фрукты и овощи, — например, дыню, бананы, томаты. Но не соки. Их давать не следует, чтобы не подвергать ребёнка нежелательным рискам, которых целое множество", — заключает эксперт.

Ранее диетолог предупредила об опасности употребления магазинных соков.