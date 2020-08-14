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Офтальмолог рассказал о создании жидкого протеза сетчатки

Здоровье

Корейские учёные придумали, как можно усовершенствовать характеристики протезов сетчатки, создавая искусственное зрение для слепых людей. Разработку зарубежных специалистов прокомментировал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"В настоящий момент нет клинического образца искусственной сетчатки, которую можно было направо и налево вживлять пациентам. Но есть экспериментальные исследования в этой области. Это делается по бионическому глазу.

Сейчас предпринимаются попытки создать искусственную сетчатку. Конечно, сетчатка — это электронная система, которая вживляется под сетчатку и связывается с мозгом при помощи проводов, куда посылается сигнал с искусственной сетчатки.

Поэтому то, что утверждают корейские специалисты, невозможно. К тому же они нигде не представили свою разработку.

Что касается искусственной сетчатки, сейчас ведутся работы в этом направлении. Учёные хотят создать жидкую искусственную сетчатку, которую можно будет вкалывать пациентам под собственную оболочку глаза.

Жидкая сетчатка будет обладать фоторецепторными свойствами. Вот эта разработка будет иметь успех, но не раньше, чем лет через пять", — заключил эксперт.

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