Геннадий Онищенко: "Школьники не умеют носить маски"

Бывший главный санитарный врач и заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в школах сложно ввести обязательное ношение масок. Это связано с тем, что дети, особенно учащиеся начальной школы, не умеют правильно носить медицинские маски.

Онищенко добавил, что для того, чтобы защитить детей от COVID-19 нужно использовать другие методы. В частности,

По его словам, для защиты детей от коронавируса следует использовать другие методы, такие как дезинфекция помещений, использование ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха, а также отказ от проведения массовых мероприятий.

"По детям ношение масок — вопрос достаточно сложный, потому что навыков ношения их, особенно у малышни в "началке", нет. Еле-еле взрослым это прививаться начинает потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета в другой", — подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что московским учителям предложат привиться от коронавируса.