Эксперт: у недоверия новой вакцине от COVID есть основания

Слишком короткие сроки клинических исследований вакцины от коронавируса смущают российских врачей. Именно в этом заключается основание для недоверия, которое выразили медики.

Ситуацию разъяснил президент Всероссийского союза общественных объединений пациентов, активист ОНФ Ян Власов.

"Та группа пациентов, которая участвовала в клинических исследованиях, была, по мнению медиков, недостаточно обширной для того, чтобы выявить побочные явления, или хотя бы недостаточный был срок, чтобы понять эффективность. С другой стороны, при регистрации вакцины было сказано, что проведены очень многие пострегистрационные исследования, чуть ли не на 40 тысячах человек, что в итоге должно будет показать или доказать эффективность принятых мер, эффективность вакцины. Но я согласен с большим количеством коллег, которые говорят, что надо бы вакцину еще докрутить, доработать", — заявил эксперт.

Он напомнил, что вакцинирование будет идти добровольно. И медики, как и другие граждане России, смогут сами решить — ставить прививку или нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 52% опрошенных медиков России заявили, что не готовы привиться от коронавируса. Основная причина недоверия — недостаточность данных о её эффективности и слишком короткий срок, потребовавшийся для создания препарата.