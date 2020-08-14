Опрос показал: российские врачи не доверяют вакцине "Спутник V"

На портале сервиса "Справочник врача" был проведён опрос медицинских работников. Респонденты высказывали своё мнение о зарегистрированной в России коронавирусной вакцине "Спутник V".

Первыми с результатами опроса, участие в котором приняли более трёх тысячи медиков, ознакомились журналисты РБК.

Как отмечено в материале издания, оказалось, что наши врачи не уверены в вакцине, разработанной в центре им. Гамалеи.

На вопрос: готовы ли вы сделать прививку прямо сейчас:

положительно ответили 24,5% респондентов;

отрицательно — 52%.

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине:

66% опрошенных сказали, что нет достаточных данных о её эффективности;

48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.

Однако несмотря на вышесказанное, 20% опрошенных при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам и своим знакомым.

ДЛЯ СПРАВКИ

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