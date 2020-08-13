Страны ЕАЭС приняли единый сборник документов для медикаментов, который будет контролировать методы испытаний препаратов, качество, исследования. Согласно плану изменения вступят в силу 1 марта 2021 года.

«Бесспорно, это отразится на уровне качества. Мы считаем, это позволит иметь лекарственные средства высокого качества. Кроме того, фармакопейные статьи распространяются на лекарственные средства на весь период их применения», - сказал министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.