Люди с отрицательным резус-фактором чувствительнее к COVID-19

Испанские и бразильские учёные опубликовали данные нового исследования на портале medRxiv. Согласно ему, одним из факторов распространения коронавируса является резус-фактор крови.

Рассмотрев ситуации с заболеванием в 126 государствах, учёные пришли к выводу, что развитие болезни было "взрывным", поступательным в странах, где проживает подавляющее количество жителей с отрицательным резус-фактором: Австралии, Австрии, Бразилии, США и ряде других.

Также отрицательный резус-фактор провоцирует тяжёлое течение болезни.