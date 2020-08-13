Британский генетик опроверг вредные свойства соли

Тим Спектор, британский генетик, выдвинул несколько новых неоднозначных фактов о здоровом питании.

Во-первых, он сообщил, что завтрак переоценен и не является обязательной трапезой, а вот 12-часовое голодание принесет организму большую пользу.

Также он засомневался в пользе рыбы для человеческого мозга и заявил, что соль — это не "белая смерть", а преувеличенный миф, здоровые люди вообще не ощущают на себе влияния соли.