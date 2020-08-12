Диетолог рассказала, какие продукты защитят от коронавируса

Диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты следует употреблять во время пандемии. На первом месте — грибы, которые помогают организму вырабатывать эритроциты, останавливают повреждение клеток и усиливают защитные свойства нашего организма.

Также врач отметила брокколи. Эта капуста богата микроэлементами, доказано даже ее полезное свойство против рака.

Кроме того, врач напомнила о пользе витамина Е и омега-3-кислотах, которые содержатся в оливковом масле.