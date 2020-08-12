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Врач назвала симптомы, при которых ребёнка нужно показать психологу

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

У детей, как и у взрослых, могут быть психологические проблемы.

Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких рекомендует обратиться с ребёнком к психологу, если у него начались проблемы со сном, или если он стал неадекватно реагировать на обычные ситуации.

"Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой, и ребёнка невозможно успокоить, — очень часто эти признаки бывают у детей с нервозными расстройствами", — пояснила она.

Также она советует пообщаться со специалистом, если ребёнка часто беспокоят различные боли, наблюдаются навязчивые движения, например, тики, подёргивания, выкручивание пуговиц и рук.

Помощь психолога нужна в тех случаях, когда ребёнок не хочет с кем-либо контактировать.

"Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать препараты — это может сделать только врач", — отметила Марьяна Безруких.

Ранее клинический психолог Артур Гараганов объяснил, зачем детям нужны планшеты.

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