Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, вторая вакцина протестирована на добровольцах, самочувствие испытуемых хорошее.

"11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины "ЭпиВакКорона". Все добровольцы чувствуют себя хорошо", — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.