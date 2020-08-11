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Врач: тест на предрасположенность к диабету позволит отодвинуть болезнь

Здоровье

Британские учёные разработали тест, позволяющий определить диабет у новорождённых. О том, насколько востребована данная разработка сегодня, рассказала врач-невролог Наталья Суворинова.

"Конечно, это очень важно, потому что болезнь серьёзная и очень влияет на качество жизни и её продолжительность. Если тест позволяет это определить, то мать уже будет знать, что у ребёнка предрасположенность к диабету.

На самом деле у новорождённых диабет бывает редко. Но, по крайней мере, можно выявить, что у ребёнка есть риск того, что он может заболеть.

Это важно знать, так как даже простое соблюдение диеты — фактор, который может позволить отодвинуть начало заболевания на более поздние сроки.

Сложно сказать, позволит ли это вообще предотвратить развитие диабета. Но можно хотя бы отодвинуть его развитие на несколько лет. К тому же можно раньше назначить препараты, которые помогают человеку (инсулин).

Бывают случаи, когда диабет выявляют поздно, тогда страдают внутренние органы и развитие ребёнка. Здесь мать уже будет знать, что у ребёнка есть предрасположенность. И при своевременно назначенном лечении он сможет прожить нормальную полноценную жизнь на препаратах", — заключила эксперт.

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