В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили о том, что у любителей кальяна выше риск заразиться коронавирусом.
"Именно кальян таит в себе большое количество опасностей, и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении ведомства.
Также нужно учитывать, что плохо обработанные колбы могут стать источниками заражения и заболевания не только коронавирусом, но и туберкулёзом, холерой и другими опасными недугами.
Эксперты утверждают, что кальян даже вреднее, чем сигареты. Это связано с тем, что за час курения кальяна доза потребления отравляющих и канцерогенных веществ в 100-200 раз выше, чем при курении даже очень крепкой сигареты.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к курению табака.
Ранее "Правда.Ру" рассказала о том, чем вреден кальян.
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