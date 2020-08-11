Минздрав РФ: коронавирусом можно заразиться через кальян

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили о том, что у любителей кальяна выше риск заразиться коронавирусом.

"Именно кальян таит в себе большое количество опасностей, и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении ведомства.

Также нужно учитывать, что плохо обработанные колбы могут стать источниками заражения и заболевания не только коронавирусом, но и туберкулёзом, холерой и другими опасными недугами.

Эксперты утверждают, что кальян даже вреднее, чем сигареты. Это связано с тем, что за час курения кальяна доза потребления отравляющих и канцерогенных веществ в 100-200 раз выше, чем при курении даже очень крепкой сигареты.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к курению табака.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о том, чем вреден кальян.