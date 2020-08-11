Врач-вирусолог Анатолий Альштейн считает, что если в России будет вторая волна коронавируса, то она пройдет легче, чем первая.
Однако, он отметил, что ситуацию может осложнить грипп.
"У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно", — отметил врач.
Также Альштейн сообщил, что российская система здравоохранения готова ко второй волне COVID-19.
К тому же сейчас у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавируса.
По его словам, сейчас есть прослойка людей с уже сформировавшимся иммунитетом от COVID-19. Также он отметил, что вирус сам становится менее патогенным.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что открытие школ 1 сентября не приведёт к вспышке коронавируса.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.