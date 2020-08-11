Вирусолог: вторая волна COVID-19 пройдёт легче, чем первая

Врач-вирусолог Анатолий Альштейн считает, что если в России будет вторая волна коронавируса, то она пройдет легче, чем первая.

Однако, он отметил, что ситуацию может осложнить грипп.

"У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно", — отметил врач.

Также Альштейн сообщил, что российская система здравоохранения готова ко второй волне COVID-19.

К тому же сейчас у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавируса.

По его словам, сейчас есть прослойка людей с уже сформировавшимся иммунитетом от COVID-19. Также он отметил, что вирус сам становится менее патогенным.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что открытие школ 1 сентября не приведёт к вспышке коронавируса.

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