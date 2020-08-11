Археологи обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тыс. лет

Археолог Марлизе Ломбард из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) в процессе своего исследования пришла к выводу, что люди использовали ядовитые наконечники стрел для охоты еще 72 тыс. лет назад.

Она изучила выборку из 445 наконечников стрел, изготовленных в период среднего и позднего каменных веков.

В трёх из шести из них, найденных в пещере Бломбос (ЮАР) и относящихся к 72-80 тыс. лет, обнаружили свойства, соответствующие отравленным наконечникам стрел.

В исследовании Ломбард пишет о наконечнике возрастом более 60 тыс. лет. На нём обнаружили микротрещины и некое чёрное вещество, которое, как считают учёные, могло быть ядом.

Если это действительно так, то значит, что данная технологи была известна людям раньше, чем считали учёные. В науке была принята версия, что ядовитые наконечники стрел начали использовать 24 тыс. лет назад.

Стоит напомнить, что в Африке до сих пор есть племена, использующие для охоты отравленные стрелы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди выбирали материал для орудий осознанно.

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