Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности таких блюд, как шаурма, салаты с майонезом и котлеты. Это объясняется тем, что часто процесс приготовления данных блюд сопровождается нарушениями технологии, что приводит к отравлениям.

"Самые опасные продукты питания в плане возникновения инфекций — это многокомпонентные салаты, заправленные сметаной или майонезом. Плюс, это кондитерские изделия с кремом, шаурма, студень и изделия из рубленого мяса — паштеты, рулеты, котлеты, и так далее", — говорят сотрудники ведомства.

Эксперты также отметили, что на поверхности плохо промытых овощей и фруктов могут находиться различные возбудители инфекций. Кроме того, употребление такой продукции может привести к интоксикации.