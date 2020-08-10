Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности таких блюд, как шаурма, салаты с майонезом и котлеты. Это объясняется тем, что часто процесс приготовления данных блюд сопровождается нарушениями технологии, что приводит к отравлениям.
"Самые опасные продукты питания в плане возникновения инфекций — это многокомпонентные салаты, заправленные сметаной или майонезом. Плюс, это кондитерские изделия с кремом, шаурма, студень и изделия из рубленого мяса — паштеты, рулеты, котлеты, и так далее", — говорят сотрудники ведомства.
Эксперты также отметили, что на поверхности плохо промытых овощей и фруктов могут находиться различные возбудители инфекций. Кроме того, употребление такой продукции может привести к интоксикации.
"Если вы любите перечисленные блюда, то рекомендуем готовить их дома и в небольших количествах, чтобы их остатки не подвергались длительному хранению. Во время приготовления блюд нужно соблюдать все правила безопасности — мыть руки, использовать разные разделочные доски для мяса и овощей, держать сырое мясо в холодильнике подальше от других продуктов, и так далее", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда.
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