Невролог: "Признак развития деменции — нарушение кровотока мозга"

Некоторые учёные заявляют, что головокружение из-за снижения систолического артериального давления при попытке встать (ортостатическая гипотензия) может быть признаком деменции в будущем. Данное утверждение прокомментировал мануальный терапевт, невролог Павел Керекеша:

- Головокружение не является признаком будущей деменции.

Нарушение кровотока головного мозга, то есть нарушение питания может привести к гипотрофии головного мозга и развитию энцефалопатии, которая может в будущем стать причиной деменции.

То есть смысл не в головокружении, а в нарушении кровотока головного мозга и его питании. Вот в чём суть. Само по себе головокружение может быть связано с изменением в шейном отделе позвоночника, так как там проходят две вертебральные артерии. Уменьшение их диаметра или сечения может нарушать кровоток мозжечка, который участвует в ориентировании в пространстве.

Само головокружение не является основным или второстепенным признаком развития деменции, в первую очередь оно говорит о нарушении кровотока.

Если человека беспокоит головокружение, нужно выяснить его причины. Это может быть связано с сосудами или с голодом (например, человек сидит на диете).

Во втором случае мозг начинает требовать, чтобы ему что-то дали поесть. Одной из причин головокружения может быть сосудистая недостаточность.

Ещё одна причина головокружения — низкое давление.

Итак, признак развития деменции — все виды нарушений питания головного мозга", — заключил эксперт.