Существуют люди, для которых коронавирус не представляет никакой опасности.

Этот феномен объяснил главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", — пояснил медик.

"Обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше", — добавил врач.