В небольших количествах алкоголь способен положительно влиять на организм, снижая риск возникновения атеросклероза.

Об этом сообщил заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

"Речь идёт о 32 граммах чистого спирта для женщин и 36 граммов чистого спирта для мужчин. Дальше в зависимости от тех напитков, которые вы принимаете. Если это 40-градусные, то это порядка 70 граммов в сутки. Если вино — 220-240 миллилитров сухого вина", — отметил медик.