Нутрициолог заявила, что интервальное голодание вредно для женщин

Известный нутрициолог и британский тренер по питанию Луиза Роббинс заявила, что интервальное голодание вредит женщинам. Популярная диета заключается в том, чтобы пропускать один прием пищи. Как сообщает Daily Star Online, из-за гормонов такой метод похудения больше подходит мужчинам. Для женщин он опасен.

«Дело не в том, что интервальное голодание неэффективно (оно может дать хорошие результаты), а в том, что оно не оптимально для здоровья женщины. Регулярные приемы пищи необходимы для стабилизации уровня сахара в крови, что особенно важно в лютеиновую фазу менструального цикла, когда гормональный сдвиг вызывает снижение уровня сахара в крови и может возникнуть тяга к нему», - рассказала Луиза Роббинс.