Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
UFC разорвал контракт с россиянином Богатовым
Турция готова восстановить порт в Бейруте
Жириновского больше не пустят к Фургалу
"Бараны": Жириновский вспомнил о своём первом поцелуе
В Китае зафиксировали вспышку нового смертельного вируса
В Китае зарождается новая эпидемия. На этот раз - буньявирус
Викторию Боню ограбили два раза за последнюю неделю
Милонов встал на защиту чиновников, летающих бизнес-классом
Стало известно, от чего умерла девочка в захваченном монастыре на Урале

Назван способ побороть выгорание из-за стресса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Недостаток отдыха, постоянный стресс и личные проблемы становятся причиной эмоционального выгорания. Медики рекомендуют в таком случае не опускать руки, а предпринять меры по снижению стресса.

Такие рекомендации изданию ФАН дал врач-психотерапевт Алексей Магалиф.

"Что вызвало напряжение у человека? Это могут быть личные отношения с коллегами или ситуация в семье. Когда меня спрашивают, как справиться со стрессом, то я всегда вначале предлагаю установить его причину. Только потом можно подумать, что с ним делать дальше, — поясняет специалист.

Если человек имеет силы, желание и возможности, то можно сходить на прогулку в парк. Если человек творческий, то он может попеть или порисовать. Чем больше у человека таких приятных переключений, тем быстрее он восстанавливается после стрессовой реакции", — добавил Магалиф.

 

Последние материалы
"Бараны": Жириновский вспомнил о своём первом поцелуе
В Китае зафиксировали вспышку нового смертельного вируса
В Китае зарождается новая эпидемия. На этот раз - буньявирус
Викторию Боню ограбили два раза за последнюю неделю
Милонов встал на защиту чиновников, летающих бизнес-классом
Семенов: "Ливии все помогают из своих, корыстных интересов"
Назван лучший способ проверить арбуз на нитраты
Стало известно, от чего умерла девочка в захваченном монастыре на Урале
Муцениеце выгнали из спектакля, где она играла вместе с Прилучным
Политолог: митинги в поддержку Фургала исчерпают себя к концу лета
Популярное
Новости Белоруссии
Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами

Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.

Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Новости Белоруссии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Кремль
Опрос показал уровень доверия Путину
Новости Белоруссии
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали из Белоруссии
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Христо Маринов: Болгарию тащат в еврозону, как затащили в НАТО
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ