Недостаток отдыха, постоянный стресс и личные проблемы становятся причиной эмоционального выгорания. Медики рекомендуют в таком случае не опускать руки, а предпринять меры по снижению стресса.

Такие рекомендации изданию ФАН дал врач-психотерапевт Алексей Магалиф.

"Что вызвало напряжение у человека? Это могут быть личные отношения с коллегами или ситуация в семье. Когда меня спрашивают, как справиться со стрессом, то я всегда вначале предлагаю установить его причину. Только потом можно подумать, что с ним делать дальше, — поясняет специалист.

Если человек имеет силы, желание и возможности, то можно сходить на прогулку в парк. Если человек творческий, то он может попеть или порисовать. Чем больше у человека таких приятных переключений, тем быстрее он восстанавливается после стрессовой реакции", — добавил Магалиф.