Определить количество нитратов в арбузе с визуально очень сложно, поскольку вредные вещества практически никак не проявляют себя внешне.

Об этом рассказал главный агроном Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Вячеслав Маслов. По его словам, лучший результат даст только один способ — проверка плода с помощью нитратомера.

"Обычно зависит от сорта, ярко-салатовая окраска говорит о нитратах, также нехарактерный запах, внутри оводнённость. Визуально определить применялись ли нитраты практически нельзя, так как цвет арбуза светло-зелёный может стать следствием того, что он рос под пологом листьев.

Можно определить по цвету внутренней коры, если она окрашена в жёлтый цвет, но для этого придётся разрезать. Как правило, определить можно только с помощью нитратомера. Он прост в использовании", — объяснил специалист.