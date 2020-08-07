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Врачи советуют не употреблять вишню на голодный желудок

Здоровье

Вишня — источник витаминов, антиоксидантов и полезных кислот. Однако российские врачи рекомендуют людям, у которых имеются проблемы с ЖКТ, употреблять эту ягоду с осторожностью.

Людям, у которых с желудком всё в порядке, нельзя есть вишню натощак.

Стоматологи советуют полоскать рот после употребления этой ягоды, чтобы защитить зубы от негативного воздействия кислот.

"В ряде случаев вишня может провоцировать устойчивые аллергические реакции, что тоже нужно учитывать. Особенно велики риски при наличии хронических болезней в стадии обострения. Учитывая все это, мы рекомендуем употреблять вишню с очень большой осторожностью или вообще отказаться от этих ягод. Даже если у вас нет проблем со здоровьем, лучше не ешьте вишню натощак", — говорят врачи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что употребление вишни повышает выносливость организма.

 

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