Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, кому следует отказаться от прививки.
Он объяснил, что в сам момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.
"У него не должно быть температуры", — отметил Альтштейн.
Ученый также подчеркнул, что если данная прививка может вызвать осложнения у пациента, необходимо заранее предупредить врача, как и о том, что есть аллергия.
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