Учёный назвал противопоказания для вакцинации от COVID-19

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, кому следует отказаться от прививки.

Он объяснил, что в сам момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.

"У него не должно быть температуры", — отметил Альтштейн.

Ученый также подчеркнул, что если данная прививка может вызвать осложнения у пациента, необходимо заранее предупредить врача, как и о том, что есть аллергия.