Препарат от коронавируса запатентован в России

Препарат "Лейтрагин", помогающий предотвратить или смягчит осложнения от COVID-19, запатентован Федеральным медико-биологическим агентством.

Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Препарат, взятый разработчиками за основу — "Даларгин" — применяется для лечения язвы желудка, панкреонекроза и панкреатита. Его действующие вещества способствуют регенерации и заживлению тканей и формированию иммунитета.

"Лейтрагин" же поможет смягчать так называемый "цитокиновый шторм" — массивный выброс провоспалительных веществ, из-за которого и возникают тяжелые респираторные нарушения.