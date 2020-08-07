Препарат от коронавируса запатентован в России

Препарат "Лейтрагин", помогающий предотвратить или смягчит осложнения от COVID-19, запатентован Федеральным медико-биологическим агентством.
Об этом сообщается на сайте ФМБА.
Препарат, взятый разработчиками за основу — "Даларгин" — применяется для лечения язвы желудка, панкреонекроза и панкреатита. Его действующие вещества способствуют регенерации и заживлению тканей и формированию иммунитета.
"Лейтрагин" же поможет смягчать так называемый "цитокиновый шторм" — массивный выброс провоспалительных веществ, из-за которого и возникают тяжелые респираторные нарушения.
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