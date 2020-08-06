Некоторые врачи утверждают, что в магазинных соках содержится много сахара, поэтому они создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. О том, чем грозит употребление магазинных соков, и какие напитки рекомендуется пить, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Конечно, магазинные соки тоже бывают качественными. Но все они восстановленные.

Как производят магазинные соки?

Сейчас никто прямой отжим не употребляет, так как логистика в этом случае получится очень дорогой и возить воду никто не будет. Поэтому всё равно на месте, как правило, делают пюре, а потом разбавляют водой. Но разбавлять могут по-разному. Опять же есть сама паста, из которой невозможно просто сделать сок, например, из бананов. Это будет нектар. Тогда его действительно разбавляют водой и добавляют сахар. В данном случае сахар ещё используется как консервант. Могут добавить и другие консерванты.

Чем больше воды, тем быстрее тот или иной продукт будет портиться.

Чем опасен магазинный сок?

Даже качественный сок (в том числе и свежевыжатый) может быть опасен. Бывает, что очень густой магазинный сок просто разбавляют большим количеством воды, поэтому там мякоти почти не остаётся из-за его высокого гликемического индекса, если фрукт сладкий. А если несладкий, туда тоже добавляют сахар, так как кислые соки никто пить не будет.

Употребление такого сока может повысить уровень глюкозы в крови.

Это по сути сладкий сироп. Способность повышать уровень глюкозы приводит к преддиабетическому состоянию.

Когда в крови повышается уровень глюкозы, мы чувствуем эйфорию, работоспособность. Но так как глюкоза является достаточно токсичным для сосудов компонентом, то выделяется большое количество инсулина. У некоторых выделяется больше, чем нужно, чтобы разогнать эту глюкозу по клеткам.

И в этом случае, во-первых, происходит истощение поджелудочной железы, во-вторых, этот инсулин просто быстро перерабатывается в жир. На таких соках можно постоянно нагружать поджелудочную железу и спровоцировать преддиабетическое состояние. К тому же можно набрать лишние килограммы.

Такие соки желательно разбавлять водой и пить в ограниченном количестве.