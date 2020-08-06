Некоторые врачи утверждают, что в магазинных соках содержится много сахара, поэтому они создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. О том, чем грозит употребление магазинных соков, и какие напитки рекомендуется пить, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Конечно, магазинные соки тоже бывают качественными. Но все они восстановленные.
Как производят магазинные соки?
Сейчас никто прямой отжим не употребляет, так как логистика в этом случае получится очень дорогой и возить воду никто не будет. Поэтому всё равно на месте, как правило, делают пюре, а потом разбавляют водой. Но разбавлять могут по-разному. Опять же есть сама паста, из которой невозможно просто сделать сок, например, из бананов. Это будет нектар. Тогда его действительно разбавляют водой и добавляют сахар. В данном случае сахар ещё используется как консервант. Могут добавить и другие консерванты.
Чем больше воды, тем быстрее тот или иной продукт будет портиться.
Чем опасен магазинный сок?
Даже качественный сок (в том числе и свежевыжатый) может быть опасен. Бывает, что очень густой магазинный сок просто разбавляют большим количеством воды, поэтому там мякоти почти не остаётся из-за его высокого гликемического индекса, если фрукт сладкий. А если несладкий, туда тоже добавляют сахар, так как кислые соки никто пить не будет.
Употребление такого сока может повысить уровень глюкозы в крови.
Это по сути сладкий сироп. Способность повышать уровень глюкозы приводит к преддиабетическому состоянию.
Когда в крови повышается уровень глюкозы, мы чувствуем эйфорию, работоспособность. Но так как глюкоза является достаточно токсичным для сосудов компонентом, то выделяется большое количество инсулина. У некоторых выделяется больше, чем нужно, чтобы разогнать эту глюкозу по клеткам.
И в этом случае, во-первых, происходит истощение поджелудочной железы, во-вторых, этот инсулин просто быстро перерабатывается в жир. На таких соках можно постоянно нагружать поджелудочную железу и спровоцировать преддиабетическое состояние. К тому же можно набрать лишние килограммы.
Такие соки желательно разбавлять водой и пить в ограниченном количестве.
На что обращать внимание при выборе сока?
Нужно смотреть состав этого сока, чтобы там было только пюре и вода. Ещё лучше, если продукт разрешен для детского питания. Вообще желательно покупать не сладкие соки, а овощные, например, томатный", — заключила эксперт.
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